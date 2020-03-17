被特朗普「坦白」嚇親！市場估美直插式衰退

外國傳媒報道，美國總統特朗普看到新型冠狀病毒導致美國經濟衰退的風險，並於周一(16日)警告「這次問題很嚴重」。

他如此坦白嚇壞了投資者，美股周一收市暴瀉12%，創1987年以來最大跌幅。他之前一直都表現得很樂觀，而且財政部長姆紐欽早一天前還說，該國可能避免衰退。

既然特朗普坦白，大家都對美國經濟作出悲觀預測，惟差異巨大，有的猜測第2季經濟可能萎縮5%、甚至10%。一個更棘手的問題是減速將持續多長時間：是短暫而劇烈的衝擊，還是連綿不絕的長痛？

美國金融機構Northern Trust駐芝加哥的首席經濟學家、聯儲局前職員Carl Tannenbaum說：「就算我們迅速控制了病毒的傳播，今年中間兩個季度也將很嚴峻，」

隨着美國多個城市禁止聚集，並關閉俱樂部和酒吧，特朗普又建議，美國人應避免超過10人的聚集，並停止去餐館就餐。三藩市山灣區的各縣命令人們除有必要外，要留在家裏。美國職業棒球大聯盟(MLB)把賽季開始時間從3月下旬，推遲到5月中旬。

富國銀行稱，全球經濟下滑即將到來，預計今年GDP增速將降至1%左右。摩根大通更表示，預計今年上半年將出現「急劇而廣泛的」全球衰退，「由於政策支持的建立及病毒的影響在年中前逐漸減弱，就業市場受到的損害有限」。

經濟衰退通常的定義是連續兩個季度萎縮，但美國有一個被視為經濟周期「裁判」的專家小組，定義為如果經濟活動短暫而急劇下降，也可以被視為衰退。

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