新冠肺炎：雅天妮料財務表現有不利影響

由於疫情爆發，集團正常業務營運及貨運物流網絡均受影響，導致最近幾個月產品交付出現延誤。集團已與客戶保持密切溝通，並適時調整交付時間表，盡量降低對各方的負面經濟影響。

集團主要業務為透過自營線上平台及傳統線下渠道向海外客戶及中國客戶批發時尚配飾產品。疫情在全球逐步蔓延至美國及歐洲等人口密集的大洲，且集團的分銷渠道亦相當倚重有關地區，集團的營運及財務表現可能因而受到不利影響，惟尚未能合理估計有關影響。

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