中核國際發盈警
2020年03月17日 19:12
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中核國際(02302)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度錄得虧損，2018年同期則錄得盈利，主因是2019年鈾市場價格下跌，以及蒙古礦業項目訴訟的延誤和可能產生的影響，集團的蒙古礦業項目在其2019年公允價值顯著下降後，出現重大減值準備；財務費用；2019年度沒有稅務撥備之回撥。
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