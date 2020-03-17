新冠肺炎：博尼控股料口罩生產線日產20萬個

該等口罩可以供大眾日常保護之用。公司已就口罩向美國食物及藥品管理局申請認證；申請在歐洲經濟區出售若干產品的強制統一標籤。歐盟標籤是產品符合歐盟消費者安全、健康或環保要求的認證。

公司預料，當取得相關的監管認可，口罩可以供應歐美市場。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626