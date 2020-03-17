新冠肺炎：博尼控股料口罩生產線日產20萬個
2020年03月17日 19:22
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(Getty Images圖片)
博尼控股(01906)公布，由於爆發新型冠狀病毒感染，公司運用現有生產基地、資金及資源，採用公司的無縫生產技術，成功開發無縫環保口罩，預料會建立一條口罩生產線，每日產量可以達到約20萬個口罩。
該等口罩可以供大眾日常保護之用。公司已就口罩向美國食物及藥品管理局申請認證；申請在歐洲經濟區出售若干產品的強制統一標籤。歐盟標籤是產品符合歐盟消費者安全、健康或環保要求的認證。
公司預料，當取得相關的監管認可，口罩可以供應歐美市場。
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