閱文︰原有閱讀業務盈利短期受壓　惟對長遠前景有信心

新麗傳媒乃拍攝《慶餘年》等劇集的影視公司，閱文2018年底完成對其全面收購，因此去年是新麗首年為閱文帶來全年貢獻。新麗併入財務報表下，去年閱文「版權營運及其他」業務收入按年大增2.83倍至46.37億元，推動集團收入按年大漲65.88%至83.47億元，並取代傳統網上閱讀和廣告收入的「在線業務」成為最大收入來源。不過由於影視製作成本不菲，閱文去年整體毛利率下降6.55個百分點至44.22%。

閱文聯席首席執行官梁曉東表示，閱文原有業務的股東應佔盈利不能直接減掉新麗得出，因兩者收入和利潤互有抵銷，惟承認原有業務之利潤短期有壓力，原因是閱文正嘗試新的經營模式，過程中會令營銷和研發開支上漲，惟對長遠回報有信心，業務穩定後自然可更好地控制開支。他又說，在線業務去年收入微跌之際，毛利率升約1.3個百分點至56.9%，可見業務依然健康。

新麗去年利潤連續第2年未達收購協議的基準，因此閱文亦宣布調低新麗的收購代價。梁曉東強調，新麗把閱文版權轉化為熱門影視產品的成功率很高，而且去年盈利有增長，已經好過很多製作公司，其節目儲備亦較同業豐富。他又說，閱文今年劇集以精品劇為主，已有相當部分入選電視台和網上平台今年的播放計劃，如按計劃播放應有不錯回報。

梁曉東說，公司會進一步提高免費閱讀服務之變現能力，惟其廣告收入佔在線業務收入比重仍小，而付費用戶依然是公司主要模式。

談及新冠肺炎疫情，梁曉東謂，其用戶時長今年首兩個月有所提高，惟內地企業陸續復工，這能維持多久還有待觀察。而影視方面，他指，一部因為疫情暫停拍攝的電視劇已於上周末復工，現有計劃中有幾部會在4、5月開機拍攝，如疫情沒有進一步惡化就問題不大，比較的問題出在電影，因戲院何時重開是未知之數，惟他強調閱文的影視以劇集為主。

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