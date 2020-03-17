建聯集團發盈警
2020年03月17日 20:23
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建聯集團(00385)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度溢利將按年下跌約30%，主因是收入及利潤減少；2019年下半年香港社會動盪及疲弱之經濟環境，增加集團管理成本及推遲多個項目之開始；由於美國及中國之間之貿易緊張局勢，導致集團塑膠及化工原料部門產品價格及毛利率有所下跌；行政費用增加。
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