新冠肺炎：LME暫停公開喊價交易

倫敦金屬交易所(LME)表示，因應新冠肺炎疫情嚴峻，將由3月23日起暫停俗稱交易圈(Ring)的場內公開喊價交易，轉為全電子交易的模式。

LME在全球主要工業金屬市場包括銅及鋁的定價，擔當重要角色，而交易圈的歷史要追溯至19世紀，即使現時已有活躍的電子及電話交易市場，公開喊價的定價模式一直保留至今。

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