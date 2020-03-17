傳天璽大幅劈價620萬沽 兩年帳蝕「兩球」
2020年03月17日 20:33
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天璽
西南九龍天璽錄蝕讓個案，消息指出，屋苑星鑽璽低層D室，實用面積555方呎，原叫價2,620萬港元，市傳減價620萬元或約23.7%，以約2,000萬元公司轉讓形式易手，呎價36,036元。
據了解，原業主為外籍人士，於2018年3月以2,200萬元購入上址，持貨兩年轉售帳面蝕讓約200萬元。
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