新盤UPDATES：OCEAN MARINI周六再推102伙

發展商推盤步伐未受股市動盪影響，本周末再有大型新盤進行銷售，部分單位售價更剛作調升。同時，各區樓盤續錄多宗大額交投，無論洋房以至分層特色戶均受追捧。

●OCEAN MARINI周六推出102伙次輪銷售

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，剛發售新銷售安排，落實本周六(3月21日)推出102伙進行次輪銷售，當日亦會分開A、B進行揀樓，該批單位分布第1至5號價單，部分單位已剛加價，發展商將於本周五下午5時截止接受認購登記。

該盤上周六推出208伙開售，錄得約3,800張入票登記，至今速沽189伙，套現超過16億元。

●銀湖‧天峰再沽兩伙特色 最貴呎價逾2.18萬破頂

至於7座68樓A室，實用面積1,945方呎，平台及天台1,531與82方呎，以4,088萬元售出，呎價21,018元。項目以短短12日內速沽7伙特色戶，套現逾2.26億元，目前整樓盤僅餘最後1伙1座57樓A室特色戶待售。

●滿名山洋房獲6,500萬元承接

●嘉峯匯本周五發售210伙

該盤昨日加推全新第3號價單，提供121伙，包括14伙開放式、34伙一房及73伙兩房戶，扣除折扣優惠後，折實平均呎價24,066元，部分單位料加價約3%。

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