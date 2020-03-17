樓價UPDATES：樓市下行　業主叫租不再企硬

樓市走勢下行，港島區住宅業主也要下調叫租以促成租務。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌Mount Parker Residence低層C室，單位實用面積約1,353方呎，採四房兩套連工人套隔，望內園景。單位放租約四個月，業主叫租80,000元，經議價後減價17,000元或約21.3%，終以63,000成功租出，呎租約47元。

●西灣河嘉亨灣2座低層G室，2房間隔，向東南望海景，實用面積約498方呎，業主以約2.5萬元放租約5天即吸引外區客洽詢，議價後減價3,500元，以2.15萬元租出，呎租約43.2元。

●鰂魚涌康怡花園K左中層11室，實用面積605方呎，3房間隔，向東南山景。業主叫價1,180萬元，放盤約個半月，最終以1,163.8萬元將單位易手，呎價19,236元

●西營盤翠華閣中層B室銀主盤，單位實用面積211方呎，開放式間隔，座向北面，外望景觀開揚，室內裝修企理，成功以412萬元易手，呎價19,526元，低市價約10%。

●北角城市花園4座低層F室，實用面積883方呎，3房1套間隔，座向東北望樓景，原開價1,500萬元，放盤3星期，減價175萬元或11.7%，成功以1,325萬元易手，實用面積呎價15,006元，低市價約5%。

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九龍區

●奧運海桃灣3座中層A室，實用面積509方呎，屬2房間隔，單位原開價1,250萬元，後減至1,150萬元成交，減幅8%，呎價約22,593元。

●奧運站君匯港1座中高層B室，3房套間隔，向西北望內園景，實用面積約846方呎，業主以約3.4萬元放租1星期即吸引外區客洽詢，議價後減價1,700元，以3.23萬元租出，實用呎租約38.2元。

●紅磡黃埔新邨V座低層06室，實用面積321方呎，2房間隔，成功以480萬元易手，呎價14,953元。

●紅磡海逸豪園20座高層E室，實用面積約548方呎，採兩房戶間隔，外望享內園景觀。單位原開價1,000萬元放售，經議價後減價4萬或約0.4%，最終單位獲買家以996萬元以交吉形式承接，呎價約18,175元。

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新界區

●粉嶺碧湖花園8座高層H室，實用面積489方呎，3房間隔，以595萬元獲承接，呎價12,168元。

●屯門澤豐花園4座中層L室，實用面積577呎，三房兩廳，以自由市場價483萬元沽。

●荃灣麗城花園一期2座中層H室，實用面積644方呎，三房一套間隔，享開揚山景，成交價748.8萬元，呎價11,627元。

●東涌藍天海岸3座中層F室成交，實用面積388方呎，以546萬元成交，呎價14,072元

●沙田河畔花園D座低層07室，實用面積242平方呎，兩房間隔，以448萬元易手，實用呎價18,512元。

●大埔嵐山6座低層F室，實用面積843方呎，3房間隔，成功以833萬元沽出，實用面積呎價9,881元。

●火炭銀禧花園7座高層A室，實用面積506方呎，2房間隔，日前以675萬元易手，呎價13,340元。

●馬鞍山迎海．星灣御17座高層G室成交，單位實用面積526平方呎，1房2廳連儲物室間隔，座向東北，享全海景。單位原開價1,130萬元，累減130萬元，減幅達11.5%，最終以1,000萬元沽出，呎價19,011元。

●馬鞍山中心1座中層C室，單位實用面積364平方呎，2房1廳間隔，座向東北，享海景。單位原叫價650萬元，減價10萬元，減幅1.5%，最終以640萬元沽出，呎價17,582元。

●屯門大興花園2期7座低層A室，實用面積419方呎，兩房間隔，附有企理裝修，開價500萬元，貼市價，放盤短短5天，速獲外區首置客議價22萬元，速獲外區首置客以478萬元承接，呎價11,408元。

●大埔太和中心2座高層B室，實用面積296方呎，2房間隔，座向東南，望山景，原開價460萬元，放盤1個月，減價18萬元，減幅3.9%，獲上車客以442萬元承接，呎價14,932元。

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