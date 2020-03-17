未反映疫情！美國2月零售銷售跌0.5%　遜預期

美國商務部公布，2月份零售銷售跌0.5%，與市場預期增加0.2%背道而馳，1月份增幅則由0.3%向上修訂至0.6%。至於2月扣除汽車和汽油的銷售亦跌0.2%，遜預期增長0.3%。值得留意的是，2月份數字尚未全面反映新冠肺炎疫情對美國經濟的影響。

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