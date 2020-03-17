【石油大戰】沙特與俄國互不相讓　專家估油價「一字頭」

外國傳媒報道，Energy Intelligence研究主管Abhi Rajendran預計，油價下跌趨勢不會在短期內結束，甚至會持續下探，主因是沙特阿拉伯和俄羅斯都有計劃增產，預計兩國若不會展開協商，未來幾周全球石油市場的供應量恐達每日超過1,000萬桶，讓油價跌見「1字頭」，或約每桶13至19美元之間，紐約期油及布蘭特期油短期內甚至「同價」或「負價」，即布蘭特期油較紐約期油更便宜。通常布蘭特期油高紐約期油5至10美元。

IHS Markit副總裁兼石油市場主管Jim Burkhard亦稱，目前本世紀的6個月內最大石油供應量是3.6億桶，此數據在沙特和俄羅斯展開「石油大價」後，恐增加兩倍或更多。

S&P Global Platts分析主管Kang Wu表示，石油生產供過於求的趨勢將持續，若石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯及其他OPEC+國家，沒有達成減產協議，到了4月石油市場將「大氾濫」。

近日有報道引述消息人士透露，沙特正計劃以低至每桶25美元的價格向市場「灌油」，以爭奪俄羅斯在歐亞煉油廠的市場。俄國可能在4月將石油每日產量增20萬桶。

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