通脹恐難回落！全球「船荒」　內地豬肉更短缺

外國傳媒報道，去年受累非洲豬瘟疫情，使中國最少損失了40%豬隻，即使到了今年，國內豬肉生產料仍較2018年低33.4%，2月豬肉價格更按年暴增1.35倍，令進口需求急升，單是從美國今年可能就出口370萬噸豬肉。

不過，目前世界各地出口豬肉到中國有困難，因疫情令冷凍船缺乏，德國肉品加工商Simon-Fleisch表示，他們有一些冷凍船已到上海，但由於疫情影響，運送豬肉的當地物流業仍面臨隔離或地方交通管制問題，影響卸貨進度，其他冷凍船連帶被困在新加坡等候。

然而，即使找到冷凍船，仍需面對運費上漲及貨櫃缺乏等問題，目前全球估計有400艘滿載貨櫃的貨輪停在海上，創歷來紀錄。

因此，肉品商缺乏可以裝豬肉的冷凍船，德國海運經濟與物流研究所指出，就算中國疫情受控，境內物流仍需2周才能恢復正常，冷凍船從中國回到歐洲又要4周時間。

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