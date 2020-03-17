【零息時代】市場鬧「美元荒」　暗示央行放水未奏效

外國傳媒報道，資金市場再次出現受壓迹象，訊號來自在流動性擔憂情緒下，獲取美元兌幾種主要貨幣的成本飆升！

報道指出，3個月美元倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)飆升，創2008年以來最大漲幅，反映獲取美元成本的歐元/美元交叉貨幣掉期基點達到2011年以來最高。美元兌日圓掉期也接近創紀錄水平，英鎊兌美元掉期達到2008年以來未見水平。

這表明儘管決策者最近幾天向市場注入流動性，但投資者獲取美元依然困難重重。

德意志銀行貨幣研究負責人George Saravelos表示，低估了美元資金壓力的嚴重程度，擔心解決美元短缺問題可能比政策制定者設想的更難。

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