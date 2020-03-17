亂世買金？麥格理警告：倘似08年　金價將跌穿1200

外國傳媒報道，麥格理警告，如果金融市場重演2008年海嘯情形，金價將回落至每安士1,200美元下方。

聯儲局本周再次緊急劈息，並且宣布了7,000億美元的量化寬鬆(QE)，利率走企通常而言對黃金是利好，但金價目前依然下跌。眼下的問題在於，受到油價低迷及一些國家因疫情而「封城」等影響，通縮風險正在加劇，對黃金是不利的。

麥格理認為，有3大利淡因素在打壓黃金表現，使目前儘管市場有巨大不確定性，利率又低迷的情況下，金價還要跌。這3利淡因素包括：美元上漲、投資者需要籌資支付保證金，以及通脹預期下降；

近期原油市場大幅下跌，使通脹預期也大幅下調。麥格理指出，2019年一整年通脹預期都在下降，但金價卻因名義利率下降而強勢，2019年實際利率在下跌，因名義利率的下跌超過了通脹預期。

但過去一周，雖然名義利率下降，但實際利率卻回升。上次市場出現通脹預期如此大幅度的下降，實際利率快速上升的情況是2008年金融海嘯時，當時金價出現了30%的下行修正，惟該行不認為這種大跌情況會發生。

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