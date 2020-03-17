夜市UPDATES：聯儲再救市！道指跌穿2萬點大關後倒升

美股道指周一狂瀉近3,000點後，周二反彈力度有限，即使期貨在亞洲時段曾漲停板，惟現貨開市早段倒跌，更插穿20,000點關口，低見19,944點，跌243點，為2017年2月以來最低，主要受重磅股波音瀉逾10%拖累，及後因聯儲局再度救市，道指回升197點，報20,385點；港股夜期報22,475點，跌544點，低水789點。

紐約期金報每安士1,490美元，升0.25%，麥格理警告，如果金融市場重演2008年海嘯情形，金價將回落至每安士1,200美元下方。沙特阿拉伯及俄羅斯、乃至美國的「石油大戰」仍持續，加上疫情拖累消費等活動，布蘭特期油報每桶29.22美元，跌2.75%，創2016年1月以來最低；紐約期油報每桶28.35美元，挫逾1%。

高盛預計，2020年全球GDP增速將跌至1.25%，較1982年和2008年的深度衰退好一些，但比1991年和2001年的溫和衰退更糟糕，該行估計2020年第3季到2021年第3季，美國原油產量將每日下降100萬桶以上，並將金價預期下調至每安士1,600美元。

英國疫情嚴峻，市場出現拋售潮，英鎊兌美元跌幅擴大到1.95%，刷新2017年1月以來新低至1.2032。

外國傳媒周二(17日)引述消息稱，美國聯邦監管機構正在考慮是否放寬對全國銀行的流動性規定，以幫助減少來自冠狀病毒大流行的壓力。另有消息指，美國參議院共和黨與美國政府就8,500億美元(約6.6萬億港元)抗疫法案進行磋商。

美國聯儲局表示，將通過建立商業票據融資機制，以支持信貸流向家庭和企業。當局指出，受疫情影響，商業票據市場近日承受「相當大的壓力」，機制應消除市場風險，提高企業在疫情期間維持就業和投資的能力。除非延期，商業票據融資機制將於2021年3月17日終止。

美國財長姆紐欽稱，商業票據基金將提供短期信貸，幫助美國企業在疫情爆發期間管理財務，財政部將向聯儲局提供100億美元的信貸保護，這些資金將來自財政部的外匯穩定基金。

個別公司方面，迪士尼遭券商Bernstein把目標價，由119美元削至100美元，全華爾街最低，主要是新冠肺炎疫情打擊迪士尼的主題公園、電影及體育比賽。迪士尼股價早段報96.28美元，升1.34%。

美國航空業擬向華府尋求500億美元援助，美國航空股價周一逆市漲逾11%後，周二早段報16.17美元，再升1.57%，達美航空亦升2.19%至36.6美元。

隨着新冠肺炎疫情仍然在全球蔓延，市場已憂慮環球經濟不單止陷入衰退，更有可能墮進大蕭條！華爾街著名投資大師、Guggenheim Partners全球首席投資主管米納德(Scott Minerd)警告，疫情導致各地經濟收縮，瀕臨全球經濟大蕭條的風險或已高達兩成；美國前財長薩默斯則警告「貨幣政策黑洞」。中港經濟劫數難逃，美資券商高盛預料，內地首季國內生產總值(GDP)將倒退9%，為全城最悲。

在旅遊限制、隔離等抗疫舉措下，米納德直言，美國、歐洲及亞洲幾可肯定會出現衰退，全球大蕭條的風險正在醞釀，相關機率最少達一至兩成。他於過去多周已警告，多個市場及經濟正受疫症衝擊，又料標指有機會從高位下跌超過50%。

衰退疑慮促使聯儲局兩周內兩度緊急劈息，息口削至零水平，惟「鱷王」達利奧認為，此舉反而會令市場更趨謹慎。他指出，長期利率跌至零的最低水平，意味幾乎所有資產種類呈現下跌，而減息的正面影響將不復再，同時亦意味幾乎所有利率刺激工具效用盡失。事實上，薩默斯亦不諱言，美國貨幣政策幾乎失去效用，如同日本和歐洲央行般，已陷入「貨幣政策黑洞」。

不過，「大淡友」的摩根士丹利跨資產策略主管Andrew Sheets撤回對美股審慎的投資建議，理由是價格水平，並稱現時所有投資，由交投活躍股份到信貸違約掉期，以至機構按揭債券，均見吸引。他又表示一直拒抗趁低買入，但聯儲局放水令風險回報水平改善，即使這是短暫性。

現年逾70歲的華爾街最受尊敬的意見領袖之一、連「股神」巴菲特也是其「粉絲」的投資大師橡樹資本(Oaktree Capital)董事長及聯合創辦人馬克斯(Howard Marks)表示，根據往績，金融市場拋售潮約完成了60%。他認為，投資價值已開始顯現，把部分資金入市並非不理性，但因為拋售潮只完成了60%，不適合瞓身入市。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626