將軍澳裕明苑已補價呎售11386元 創近一年低位

居屋已補價自由市場錄破底價。世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳裕明苑B座高層13室，實用面積541方呎，大幅減價84萬港元，以616萬元售出，呎價11,386元，創屋苑近一年呎價低位。

原業主於2010年以約237.3萬元購入，當時已補地價，是次轉售帳面獲利約378.7萬元。

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