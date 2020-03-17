巨濤去年盈利或按年跌逾一半
2020年03月17日 22:03
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巨濤海洋石油服務(03303)為3月5日的盈利警告作補充，公司周二(17日)發公告指，根據目前掌握的資料的進一步審閱，預計截至2019年度公司擁有人應佔年內溢利或將錄得介乎約100萬至約1,000萬元人民幣(下同)，與2018年度之數據2,663.7萬元相較將有較大幅度下降。
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