新冠肺炎：零售慘淡！英Laura Ashley擬申破產
2020年03月17日 22:06
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英國服裝和家品零售商Laura Ashley計劃申請破產，新冠肺炎爆發對其業務表現構成即時及重大衝擊。英國零售業近年已面對重重挑戰，受到已故王妃戴安娜鍾情的Laura Ashley亦承受着銷售下滑、關閉店鋪、家品業務疲弱，以及消費信心轉差的壓力。
消息拖累該公司股價周二急瀉68.86%，至0.305便士，股份之後暫停交易。
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