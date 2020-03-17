新冠肺炎：零售慘淡！英Laura Ashley擬申破產

英國服裝和家品零售商Laura Ashley計劃申請破產，新冠肺炎爆發對其業務表現構成即時及重大衝擊。英國零售業近年已面對重重挑戰，受到已故王妃戴安娜鍾情的Laura Ashley亦承受着銷售下滑、關閉店鋪、家品業務疲弱，以及消費信心轉差的壓力。

消息拖累該公司股價周二急瀉68.86%，至0.305便士，股份之後暫停交易。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626