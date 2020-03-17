【全球救市】美擬豪擲6.6萬億 扶助航空業及減稅
2020年03月17日 22:20
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(中新社圖片)
外國傳媒報道，為處理新冠肺炎造成的經濟疲軟現象，美國白宮正研擬一分規模8,500億美元(約6.6萬億港元)的刺激振興方案，財長姆紐欽周一(16日)晚間就此案與國會參院共和黨團開會討論。
據兩名消息人士透露，這項振興方案包括紓困航空業500億美元及減稅等措施。
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