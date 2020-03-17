億達2月合約銷售額逾2億人幣
2020年03月17日 22:32
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億達中國(03639)公布，2月合約銷售金額約2.14億元人民幣(下同)，權益合約銷售金額約1.15億元。同期，銷售面積30,091平方米及權益銷售面積為15,799平方米，銷售平均價約每平方米7,099元，以及權益銷售均價約每平方米7,303元。
集團今年1和2月累計合約銷售金額約為4.24億元。
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