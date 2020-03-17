萬科：疫情影響相當大 料未來1至2年有結算壓力
2020年03月17日 22:35
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祝九勝(右二)
萬科企業(02202)總裁兼首席執行官祝九勝在網上業績發布會表示，疫情對公司影響相當大，武漢、宜昌等位處湖北省城市在1月23日之後基本沒有錄得新銷售，有關地區佔集團總銷售額比重3.1至3.3%之間。由於銷售減少，銷售回款大幅下降，「對未來1至2年產生遠期的結算壓力」。
此外，疫情令樓盤的交付延遲，他預計首季度將對1萬戶客戶產生影響，全年或影響3.9萬戶。至於今年開工較往年延遲約40天。
祝續指出，目前客戶回款慢慢增加，截至周二(17日)止，復工率達八成。他認為買樓需求不會消失，料需求會慢慢恢復，但整體需求的釋放節奏、速度則有待觀察。
對於全球步入減息周期，祝指出，人行「降準」對降低社會的融資成本有好處，但最近推出的措施均針對實體經濟，對房地產行業影響不明顯、不直接，認為房地產的融資政策仍維持一致性、穩定性，不敢給予太高預期，但環境上料會「稍稍鬆動」。
至於今年萬科在每股分派利息按年微減，董事會秘書朱旭解釋，董事會經過審議，認為現時應該多一些留存現金，以面對疫情帶來的不確定性，但分紅總額不變，維持在118.1億元人民幣，只是分紅派息佔淨利潤比例有所減少，惟強調仍維持在30%左右。
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