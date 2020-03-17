大中華金融發盈警 去年或虧損2億
2020年03月17日 22:55
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大中華金融(00431)發盈警，預計截至2019年度將錄得股東應佔虧損不少於2億港元，而2018年度則錄得約5,860萬元。
預期虧損淨額增加主要歸因於以下各項原因，包括公司三組現金產生單位，即融資轉介現金產生單位、融資擔保現金產生單位，以及資產管理現金產生單位的商譽減值虧損約1.11億元，乃由於該等現金產生單位的現金流量預測因中國及香港經濟放緩而下調所致；公司就融資擔保服務過程中向客戶提供之融資擔保撥備約8,400萬元，乃由於提供的融資擔保總額增加所致；減值虧損(扣除撥回)約1,800萬元，乃由於應收預期信貸虧損增加所致。
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