東方日報B2：恐慌升級　美股早段插穿兩萬

全球央行「放水」暫未能發揮恢復市場信心的作用，歐美政府正醞釀更大規模的救市。觀乎美股道指周一狂瀉近3,000點後，周二反彈力度有限，即使期貨在亞洲時段曾漲停板，惟現貨早段高開611點後曾倒跌306點，並跌穿二萬點大關，低見19,882點，納指一度漲213點至7,118點，標指最多升77點至2,463點。

消息指美國財長姆紐欽周二向國會尋求第三輪刺激經濟措施，規模達8,500億美元(約6.63萬億港元)或以上。而歐洲穩定機制(ESM)主管雷格林稱，歐盟而用歐債危機時成立的4,100億歐元救市基金，歐盟亦擬放寬成員國對預算赤字的限制。

同時，歐盟及區內多國收緊沽空活動，英、法及德國股市周二曾反彈最多介乎3至4%，但之後無以為繼，均倒跌超過3%。最新出爐的德國三月份ZEW投資者信心指數，由2月的8.7%破紀錄急跌至負49.5點，遠遜預期的30點。

回顧周一大冧市，道指暴跌2,997點，跌幅達12.93%，為1987年股災「黑色星期一」以來最慘，收市並創2017年2月以來新低，標指冧12%，1929年以來首次連續三日波幅逾9%。除銀行股是重災區，花旗股價瀉19%外，連視為具有防守性質的標指公用股分類指數單日挫12%，歷來最衰。

亞太股市周二個別發展，澳洲股市彈5.83%，九七年以來最勁，日圓回軟令日本東證指數扭轉四日跌勢，收市漲2.6%。另一邊廂，印尼股市一度瀉逾5%，一周內第三度觸發停市機制。至於菲律賓股市停市，證交所行政總裁稱爭取今日股市重開。

此外，據本月9至12日披露的文件顯示，「鱷王」達利奧領軍的全球最大對沖基金Bridgewater，持有的歐洲企業沽空倉達140億美元(約1,092億港元)，其中沽空德國軟件商SAP的規模達10億美元。

Solstein Capital行政總裁Nadine Terman形容現時「投資唔落手」，因避險資產如黃金和美債也跟隨其他資產價格急跌。

惟「大淡友」的摩根士丹利跨資產策略主管Andrew Sheets撤回對美股審慎的投資建議，理由是價格合理，並稱現時所有投資，由交投活躍股份到信貸違約掉期，以至機構按揭債券，均見吸引。他又表示一直拒抗趁低買入，但聯儲局放水令風險回報水平改善，即使這是短暫性。

事實上，繼大手減息及重啟量化寬鬆(QE)後，市場正注視聯儲局會否重啟兩項金融危機時的救市措施，其一是「定期拍賣機制」(TAF)向銀行提供短期貸款，其二是協助短期商業票據市場「解封」的工具。野村經濟師的研究顯示，十九個基準利率處於0至5厘的經濟體中，七個很可能會採取非常規貨幣政策應對經濟衝擊，當中包括美國。

此外，包括摩根大通和花旗的八家美國大型銀行表示，已透過聯儲局的「貼現窗」拆入資金，但並非因為「缺水」，而是想藉此鼓勵其他金融機構倣效。

至於歐洲銀行周二透過為防止貨幣市場被凍結而設的新回購操作，從歐洲央行取得1,090億歐元資金。

美國最新數據方面，二月零售銷售跌0.5%，與市場預期增加0.2%背道而馳，扣除汽車和汽油的銷售亦跌0.2%，遜預期；2月工業生產按月升0.6%，高過預期，並扭轉前一個月經修訂後跌0.5%的勢頭，惟2月數字尚未全面反映疫情對美國經濟的影響。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626