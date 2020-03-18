馮宏遠：中資股跌幅細不太值博

聯儲局趕在本周開市前再緊急減息至零息，並重啟7,000億美元量化寬鬆買債計劃。市場非但無驚喜，反而顯得甚為驚嚇，美股三大指數再次跌到「熔斷」。主要是市場擔憂儲局如此心急將貨幣政策子彈打盡，是否認為疫情擴散美國後，對經濟前景極度悲觀。

參考本周疫情在歐洲失控擴散情況，即使美國政府已投放資源於病毒檢測，蘋果及微軟等私人企業又響應停業，不過預計仍難以阻止疫情出現社區爆發。歐洲各國疫情嚴重，同時經濟停擺，股市沽壓沉重。歐洲多國已推出禁止沽空措施，不過只能壓制沽壓極短時間，然後再引發下一輪恐慌性拋售。

相對歐美而言，亞洲情況會稍為樂觀，日本及南韓月前均出現過社區爆發，現時當然談不上疫情受控，但擴散速度未有歐洲及中國般嚴重，南韓新增確診數字回落至每天100人以下。市場之前擔憂日本若如期在7月舉辦奧運會，會令日本疫情更為失控，不過似乎近期出現轉機。據日本媒體報道，有東京奧組委理事高橋治之提出將東京奧運會延期到2022年舉行，有關提案將在本月底開會討論，假如東京奧運決定延期，反而會短期解除投資者對日本股市的憂慮，預料日韓股市有機會反過來帶動亞股反彈。

至於中港股市，雖或會跟隨反彈，但值博率會較低，一方面是中資股下跌幅度較外圍股市為小，欠缺反彈誘因，另一方面現時中國雖然宣稱疫情穩定，但不少投資者都認為數字有粉飾之處，而地方政府大張旗鼓復工復市，恐怕留下兩三個月後二度社區爆發的伏線，投資者不宜沾手博反彈。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士，作者及作者客戶並未持有上述股票)

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