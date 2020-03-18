道指跌穿二萬關後強勢反彈　現漲1088點

美國股市周二(19日)先跌後回穩，道指一度跌穿二萬點關，為2017年2月以來首次，其後持續回升，最新報21,277點，升1,088點或5.3%。

標指最新報2,542點，升156點或6.5%；納指最新報7,371點，升467點或6.7%。

新冠肺炎疫情持續擴散，美國政府及聯儲局均加大力度穩定市場。美國財長姆紐欽周二表示，「美國人現在需要現金」，因此特朗普政府希望能「立即」向美國人提供緊急資金，以應對今次疫情危機。

此外，聯儲局表示，將通過建立商業票據融資機制，以支持信貸流向家庭和企業。當局指出，受疫情影響，商業票據市場近日承受「相當大的壓力」，機制應消除市場風險，提高企業在疫情期間維持就業和投資的能力。除非延期，商業票據融資機制將於2021年3月17日終止。

對於後市，現年逾70歲的華爾街最受尊敬的意見領袖之一、連「股神」巴菲特也是其「粉絲」的投資大師橡樹資本(Oaktree Capital)董事長及聯合創辦人馬克斯(Howard Marks)表示，根據往績，金融市場拋售潮約完成了60%。

他指出，美股現已反映了最壞情景，認為投資價值已開始顯現，把部分資金入市並非不理性，但因為拋售潮只完成了60%，不適合瞓身入市。

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