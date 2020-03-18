香港電腦學會：善用區塊鏈 提升理賠效率

在大家都討論數碼轉型(Digital Transformation)的年代，筆者樂見香港的保險業正在積極地將科技融入到行業當中，亦即是發展社會提及的保險科技(InsurTech)。而在眾多科技當中，區塊鏈(Blockchain)這種去中心化、對所儲存的資料進行共用及加密保護的技術，正是由幾年前的概念，漸漸演化成為可以實行的應用及產品。

區塊鏈技術將資料以複製的方式，記錄在大量組織及利益相關者的系統之內，並且利用加密技術進行交叉驗證，令資料不可刪改，以及讓所有紀錄都可以被追溯。這些好處正正就能針對保險業者在風險控制、保單理賠追溯，以及效率等方面的問題，亦造就一個契機，讓保險業者利用尖端技術，來優化現有流程、提高工作效率和準確度。

近年來，香港保險業界有不少區塊鏈應用的成功案例，以下列舉兩個。首先，近年香港有公司聯同香港保險業聯會，推出了一個以區塊鏈為基礎的汽車保險認證系統，以不可篡改及加密的形式，將車保資料儲存，以保障保單的真確性，並且防止不法集團使用虛假車保行騙或申請虛假索償。

透過這系統，車主及運輸署可掃描保單上的二維碼，連結到區塊鏈中的資料，讓車主能在區塊鏈中查明保單真偽及檢查保單是否有效，令車保更安全和有效。

香港亦有初創企業聯同數家本地保險機構，推出以區塊鏈為中心的超級帳本，將醫療機構系統、保險公司系統後台等整合起來，以及利用區塊鏈的特性共享紀錄。這個舉動改變了醫療保險的記錄方法，可防止紀錄被某一方篡改。

透過此一系統，受保人在看醫生之後，只需要出示保險應用程式中的付款二維碼，由醫療機構掃描後，就能夠以保單支付醫療費用，所有紀錄均登記在區塊鏈當中。這個舉措可以一方面提升理賠效率，毋須再以紙張及簽名來確認交易；在另一方面，亦可以提高保單的透明度，讓受保人可以即時知道受保範圍。

兩年前，筆者記得許多人都對區塊鏈在金融及保險領域的應用，抱有懷疑態度，擔心區塊鏈只是一個炒作題目，而不能帶來任何的商業價值。時已至今，雖然區塊鏈的應用尚在發展，仍未進入全面普及的階段，但筆者在近年發現，愈來愈多有意義及能夠「落地」的成功案例。

因此，筆者相信，引進區塊鏈將會繼續成為香港金融及保險科技的趨勢，藉以將傳統行業中的低效、不透明或不可追溯的工作，運用技術將相關的組織及資料連結起來，透過區塊鏈互相分享和驗證，提高營運效率。

何文輝

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員

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