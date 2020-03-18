大健：全球石油需求長線料有減無增

筆者在上周一的早上，一覺醒來打開財經新聞網站一看，首先是懷疑自己看錯，再來就是懷疑是網站出錯。

說的就是近日大起大落的國際油價，其中，紐約期油一下子大跌接近三成，當日更曾經跌穿每桶30美元。此外，當天除了油價大跌，股市亦大冧，可以說是嚇破膽。

由於油價下跌至多年以來的低位，筆者身旁也有不少人正在研究利用不同投資產品或途徑，來趁低吸納，希望能夠博反彈賺一筆。

無可否認，雖然油價近來跌至多年來罕見的低位，但是假如全球新冠肺炎疫情沒有進一步大規模惡化，而損害全球的經濟，以及產油國又沒有任何出乎意料的大幅減產行動，筆者認為油價再下跌的空間不大。

不過，唔會再跌並不等於會反彈；而且即使反彈，讀者們認為幅度和速度又會如何呢？

在筆者眼中，即使反彈，短期之內幅度都不會太大，因為全球經濟前景仍然存在風險，相信難以重上每桶45美元。

不妨把眼光放遠一點，筆者認為即使全球經濟復甦，甚至各國央行努力「放水」救經濟，也頂多返回早前的50美元水平。

再放眼遠一點，若果期望現在把握多年罕見的低位，再等待多年上升至早年的80美元的高水平，筆者則認為成功機會不大。因為在科技發展和環保角度去看，全球對石油的長線需求只會有減無增。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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