新冠肺炎：美國政府考慮「派糖」應對疫情

新冠肺炎疫情持續擴散，美國政府及聯儲局均計劃推出一系列措施，以穩定市場。美國財長姆紐欽周二(17日)表示，「美國人現在需要現金」，因此特朗普政府希望能「立即」向美國人提供緊急資金，以應對今次疫情危機。

另據消息指，美國參議院共和黨與美國政府就8,500億美元(約6.6萬億港元)抗疫法案進行磋商。這項振興方案包括紓困航空業500億美元及減稅等措施。

此外，聯儲局表示，將通過建立商業票據融資機制，以支持信貸流向家庭和企業。當局指出，受疫情影響，商業票據市場近日承受「相當大的壓力」，機制應消除市場風險，提高企業在疫情期間維持就業和投資的能力。除非延期，商業票據融資機制將於2021年3月17日終止。

姆紐欽指，商業票據基金將提供短期信貸，幫助美國企業在疫情爆發期間管理財務，財政部將向聯儲局提供100億美元的信貸保護，這些資金將來自財政部的外匯穩定基金。

另一方面，外媒引述消息稱，美國聯邦監管機構正在考慮是否放寬對全國銀行的流動性規定，以幫助減少來自冠狀病毒大流行的壓力。

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