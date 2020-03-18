歐股收市回穩 3大指數齊漲逾2%
2020年03月18日 01:05
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歐洲股市收市回穩，英國富時100指數收報5,294點，升143點或2.79%；法國CAC指數收報3,991點，升110點或2.84%；德國DAX指數收報8,939點，升196點或2.25%。
德國汽車製造商福士汽車(Volkswagen)表示，將由星期五起停產，並警告2020年業績充滿困難。福士股價全日升1.74%。
法國電信公司Iliad公布去年業績後股價急升19.28%。
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