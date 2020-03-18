滙豐任命新行政總裁　倫敦股價急飆6%

集團董事局主席杜嘉祺(Mark Tucker)說，祈耀年「對滙豐、對我們面臨的挑戰以及未來的重大成長機會表現出了深刻的了解。」

滙豐股價有資金追捧，其於倫敦上市的股價早前收報494.65便士，急升6.51%；至於滙豐ADR(於美掛牌預託證券)折合報45.87港元，較港收市升逾2%。

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