聯儲卡什卡利：疫情恐導致美國迅速陷入衰退

美國聯儲局公開市場委員會(FOMC)今年票委、明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，對美國而言，新冠肺炎疫情爆發將迅速演變為一場經濟危機，現時預期美國可能出現類似911事件後所發生的輕度經濟衰退。

他相信，疫情可能令美國迅速地陷入衰退，並成為一場持久的危機，對經濟造成深遠的影響，又認為這是一場醫療健康危機，而不是一場銀行業危機。

卡什卡利指，目前合理的行動是採取過度的應對措施，以防止出現最糟糕的後果，並警告一旦出現解僱潮，美國經濟將需要多年時間才能實現復甦。至於經濟反彈將取決於下滑所持續的時間和疫情何時結束。

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