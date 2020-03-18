聯邦快遞上季收入勝預期　股價盤後升逾1%

聯邦快遞(FedEx)公布，於上財季，收入按年增近3%至175億美元，市場預期168.9億美元；淨利潤按年跌57%至3.15億美元，每股盈利1.2美元，好過市場預期。

該公司指，不會為今年業績提供指引預期，主要由於新冠肺炎疫情問題帶來不確定性。

行政總裁Fred Smith表示，肺炎疫情對全球帶來顯著影響，而公司預期全球貨量需求仍有望增長，但前景尚不明朗，主要考慮到數以千萬計的家庭採取隔離措施，以及經濟下行等因素。

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