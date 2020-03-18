力世紀宣布完成收購超跑開發商Apollo Automobil
2020年03月18日 06:20
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力世紀(00860)公布，完成收購歐洲高性能超級跑車製造商Apollo Automobil的86.06%股份，並通過特別決議更改集團英文名稱為「Apollo Future Mobility Group Limited」，至於中文名稱「力世紀有限公司」則保持不變。
Apollo Automobil成立於2004年，在全球從事設計、 開發、製造及銷售高性能超級跑車。
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