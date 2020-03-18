新債王警告美國9成陷入衰退　正持有淡倉

外國傳媒報道，有「新債王」之稱的DoubleLine資本舵手岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，在新冠肺炎疫情打擊下，今年美國經濟陷入衰退的可能性達到90%，高於他上周預期的80%。

他建議投資者保持流動性，等待股市反彈的機會，對於市場復甦仍非常有信心。不過，他透露，現階段持倉比例是淨淡倉(net short position)，但會將一部分淡倉平掉。

美國財政部長姆紐欽上周日提到，對於美國經濟很有信心，有能力抵住下行挑戰而不陷入衰退。

岡拉克直言，美國不會進入衰退這個說法是「荒謬的」，指當「餐飲業、旅遊業、酒店業、航空業... 遊輪業」等行業均受到影響時，將顯著打擊經濟活動，預期季內經濟將出現很高的負增長。

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