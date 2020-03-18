美財長：特殊情況下　美股可能縮短交易時間

新冠肺炎疫情擴散全美，對於美國股市是否停市，美國財政部長姆紐欽周二(17日)表示，白宮及華爾街都有決心保持股市運作，但指在特殊情況下，交易時間可能會有所縮短。

不過，美國芝加哥商業交易所(CME)行政總裁Terry Duffy直言，縮短交易時間的建議毫無理據，指金融市場對於控制風險，以及維持美國和全球經濟的強韌性都非常重要。

Duffy續說，故此，股市交易必須維持運作，尤其是當市場處於前所未有的危機時。他又認為市場是全球性，所以縮短美國交易時間不會減少波動。

美國紐交所則表示，會與各方監管保持溝通，但目前沒有縮短交易時間的計劃。

近日美股波動，本月已經觸發了3次停市機制。紐交所建議修訂美國股市的三級熔斷機制，指如果觸發三級熔斷(即股市日內下跌20%)，第二日可允許提前開放交易。

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