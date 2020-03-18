【空前危機】IATA舵手：全球航空業需2000億美元打救

新冠肺炎在全球大爆發，各地均採取入境限制或隔離措施，航空公司被迫大幅削減航班，令收入嚴重受損。面對空前危機，國際航空運輸協會(IATA)行政總裁Alexandre de Juniac表示，全球航空業需介乎1,500億至2,000億美元債務擔保，以及直接的財務支援方案。

IATA早前估計疫情導致全球航空公司今年收入損失1,130億美元，但de Juniac稱有關預測未計及各國關閉邊境，今年乘客萎縮情況遠較預期嚴重，預期業界出現重大重組和整合。

IATA首席經濟師Brian Pearce更指，很多航空公司正面臨破產風險。

事實上，美國的航空公司正尋求華府提供500億美元（約3,900億港元）援助，規模較「911」恐襲後多逾兩倍。美國航公司組織A4A警告，當地7大航空公司會在今年下半年或之前耗盡所有資金，更有消息人士指，個別求援的航空公司表示最快5月底破產。

與此同時，美國航空業組織亦提出華府向空運公司提供80億美元援助和擔保。消息人士透露，美國的機楊也尋求100億美元援助，以抵銷目前估計達90億美元的全年虧損。

外媒亦報道，美國最大飛機製造商波音公司正要求白宮及國會議員向數以百計供應商、航空公司，以至波音本身提供短期援助，以避免裁員及對其供應鏈造成損害。

美國總統特朗普周一明言，會「百分百支持」航空公司，因為這「不是它們的錯誤」。

此外，全球3大航空聯盟──寰宇一家、天合聯盟及星空聯盟，促請各國政府考慮各種可行方法，以協助航空業界度過「史無前例」的難關。他們亦希望機場管理當局重新評估飛機降落費及其他收費，以減輕航空公司的負擔。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626