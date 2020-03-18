【專家點評】古勝：中興通訊點解撈唔過？

港股暫時喺23,000點搵到支持，過去兩日都喺呢個水平爭持，就連美股周一大冧近3,000點，恒指尋日最低都只係跌300幾點見22,676點，未來必守關鍵位係上周五低位22,500點。雖然依家港股相當抵買，唔好缸邊友都想博反彈，但疫情一日未平息，環球股市都仲係波濤洶湧，唔想跟車太貼，無論做好做淡都要控制注碼。

順帶一提，尋日政府公布最新失業率升至3.7%，就業不足率升至1.5%，兩者都見近年高；見到呢啲數據，唔通股友覺得待業人士會轉行加入炒股大軍？

喺情況未明朗之前入市撈底，中伏的機會遠比發達的機會大，尤其是美國針對中興、華為人所共知，老古勸大家都係謀定而後動。再睇走勢，中興現價低於所有日線，過去兩日配合成交大冧，料後市仍然疲弱，短線支持喺20.5元，若然再失守，可能要見18元。

東網財經專欄作者 古勝

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