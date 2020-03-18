【全球救市】聯儲局向一級交易商推緊急貸款計劃

美國聯儲局宣布針對一級交易商的緊急貸款計劃，將提供隔夜和定期融資，期限最長90日，將於當地時間周五(20日)推出。

聲明指出，將啟動的一級交易商信貸便利機制(PDCF)，將運行至少6個月，並有可能延長，利率將設定在主要信貸利率，或向貼現利率看齊。而周日(15日)晚聯儲局將基準聯邦基金利率降低至接近零的緊急行動中，貼現率被削減至0.25厘。

為使一級交易商可以支持市場運轉，在向一級交易商提供貸款時，將接受大範圍、包括商業票據(CP)和市政債券、以及大範圍股票在內的投資級債務擔保，但並不包括交易所買賣基金(ETF)和共同基金在內的股票抵押品。

美國財政部長姆紐欽在另一份聲明中表示，建立一級交易商信貸工具將有助於解決流動性不足，緩解融資市場中斷，支持平穩的市場運作，並有助於促進向美國工人和企業提供信貸。

此舉標誌着周二(17日)第二次引入緊急信貸安排。此前，聯儲局推出了商業票據融資工具，旨在確保短期信貸直接流向公司。

一級交易商是指那些被許可直接與聯儲局交易，並充當美國國債做市商，通過拍賣購買美國國債並將其再出售給公眾的銀行和經紀交易商。

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