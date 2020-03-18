【全球救市】澳元跌至十七年低位 兌港元企4.648水平
2020年03月18日 07:21
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(Getty Images圖片)
美元強勢，澳元兌美元挫至十七年新低，跌穿60美仙關，隔夜一度低見59.59美仙，其後澳洲公布抗疫行動升級，亞洲市交易時段澳元一度重上60美仙關，最新則跌至59.82美仙；每澳元可兌4.6482港元。
新冠肺炎疫情肆虐全球，澳洲抗疫行動升級，總理莫裡森提出該國公民無限期避免出國旅行，並禁止非必需的100人以上群聚活動。至於新的經濟政策制訂後將予以公布，經濟措施將集中在緩衝影響。
此外，澳洲宣布7.15億澳元(約33.2億港元)的航空公司救濟一籃子措施，涉及退費和免除航空燃油費、國內營運的航空服務費以及國內和地區安全費等費用。
澳洲央行另通過每日市場操作注入107億澳元，創下紀錄新高。
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