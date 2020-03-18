姆紐欽：政府不出錢抗疫　美國失業率恐飆至20%！

外國傳媒引述消息報道，美國財長姆紐欽在提交規模高達1萬億美元(約7.8萬億港元)以上的經濟刺激計劃的同時，警告共和黨參議員，如果政府不採取行動，新冠肺炎疫情大流行可能會使美國失業率飆升至20%。

消息稱，姆紐欽認為新冠肺炎疫情蔓延，對經濟產生的影響可能會比2008年的金融危機還要大。如果議員不立即為工人和中小企業提供財務支持的話，超高的失業率便會成為一種可能。

不過，財政部發言人Monica Crowley透露，「今天與共和黨參議員舉行會議時，姆紐欽為了說明的目，用了幾個數學例子，但他絕非暗指情況會是如此，」

事實上，20%的失業率將是美國大蕭條時期的兩倍，是美國自大蕭條以來的最高失業率。如果失業率達到20%，根據目前的美國勞動力，意味着將有超過3,200萬美國人失業。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626