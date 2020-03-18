順風清潔能源出售太陽能發電及售電業務

假設交易於2019年9月30日或之前落實，為供說明之用，董事評估將因該等出售事項而確認未經審核除稅前虧損約2.67億元。

出售所得款項中，2.5億元將用於償還餘下集團欠負的貸款本金及利息，債權人主要包括東海證券、True Bold Global Limited、17名個人債券持有人、Sino Alliance Capital Ltd.以及民生銀行香港分行；1.5億元將用於支付餘下集團電站項目的工程及設備應付款項；4,000萬元將用於支付日常運維成本、技術更新成本及地稅；餘額將用於支付日常管理費用及因該等出售事項而產生的專業費用。

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