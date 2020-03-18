順風清潔能源出售太陽能發電及售電業務
2020年03月18日 07:34
東網電視更多新聞短片
順風國際清潔能源(01165)公布，出售6間主要從事太陽能發電及售電的目標公司各100%股權，總代價約1.81億人民幣(下同)。目標公司將分期向賣方償還合計2.88億元的墊款。該公司申請周三(18日)復牌。
假設交易於2019年9月30日或之前落實，為供說明之用，董事評估將因該等出售事項而確認未經審核除稅前虧損約2.67億元。
出售所得款項中，2.5億元將用於償還餘下集團欠負的貸款本金及利息，債權人主要包括東海證券、True Bold Global Limited、17名個人債券持有人、Sino Alliance Capital Ltd.以及民生銀行香港分行；1.5億元將用於支付餘下集團電站項目的工程及設備應付款項；4,000萬元將用於支付日常運維成本、技術更新成本及地稅；餘額將用於支付日常管理費用及因該等出售事項而產生的專業費用。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！