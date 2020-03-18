康希諾生物重組新型冠狀病毒疫苗獲批臨床試驗
2020年03月18日 07:38
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康希諾生物(06185)公布，與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)(Ad5-nCoV)已經通過臨床研究註冊審評，獲批進入臨床試驗。
Ad5-nCoV採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。
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