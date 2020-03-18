【市前重點睇】港股黑期瀉逾600點　紐油再挫6%

●美匯指數漲至99.57，離岸人民幣(CNH)低見7.0328，港匯升上7.7614，美元兌日圓企107.33，歐元跌至1.1017，澳元跌至17年低位，企1.5985，英鎊低企1.2117。金價升上1,537美元。布油挫至28.73美元，紐油插至26.93美元。道指期貨跌逾500點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指瀉逾600點。

●特朗普政府正考慮實施超過1萬億美元的財政刺激計劃，包括直接向美國人「派錢」。

●美國財政部長姆紐欽表示，在特殊情況下，美股交易時間可能會有所縮短。

●聯儲局為一級交易商啟動新的緊急貸款計劃，重啟金融危機時期的商業票據融資工具，以幫助美國公司在商票市場融資。

●美國10年期國債孳息率飆36.02點子，至1.0784厘。

●有「新債王」之稱的DoubleLine資本舵手岡拉克表示，在新冠肺炎疫情打擊下，今年美國經濟陷入衰退的可能性達到90%。

●即月恒生指數夜期收報23,280點，升261點，高水16點，成交66,033張。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報23,252點，跌10點。

●紐約期油收報每桶26.95美元，跌1.75美元或6.1%，創自2016年2月以來收市新低。布蘭特期油收報每桶28.73美元，跌1.32美元或4.39%。

●國際金價結束連續5日跌勢。紐約期金收報每安士1,525.8美元，升39.3美元或2.6%。

●新冠肺炎：

-歐洲央行向銀行業投放1,090億歐元，以防止貨幣市場凍結。

-西班牙將調撥高達2,000億歐元的資金用於疫情防控。

-法國、意大利、西班牙、比利時禁止賣空股票以抑制市場暴跌。

-英國發布「戰時」資金方案應對疫情，將向企業提供3,300億英鎊的擔保貸款。

-澳洲聯儲：通過回購操作向銀行系統注入107億澳元資金，創下記錄新高。

-加拿大周三或宣布一攬子財政激勵計劃。

-中國人民銀行：將進一步部署運用再貸款再貼現支持復工復產工作，繼續加大對疫情防控和經濟的支持。

●滙豐控股宣布任命祈耀年(Noel Quinn)為集團行政總裁，立即生效。

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