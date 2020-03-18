日本出口連跌15個月　自中國進口急降47%

日本2月份的貿易數據顯示，隨着新冠肺炎疫情衝擊供應鏈，出口持續下滑，從中國的進口急劇下降，從而壓縮日本工廠和商店所需商品和零件的流入。

財務省公布的數據顯示，與去年同期相比，總體出口下降1%，雖然少過預期4.2%跌幅，但仍為連續15個月下滑，是自1980年代以來最長的跌勢；前值跌2.6%。

進口下降14%，與預期相同，前值跌3.6%；貿易順差1.109萬億日圓，預期順差9,295億日圓。來自中國的進口大插47.1%，相對1月僅跌5.7%，有分析指主要由於新冠肺炎疫情在中國各地蔓延，造成中國經濟活動停滯所帶來的影響。

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