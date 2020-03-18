【股民熱話】心思思想撈貨？6大高息超跌藍籌股任你睇！

港股由1月份高位落至近日低位唔見六千幾點，累跌幅度逾兩成。即使後市仍會因應疫情變化有調整，但所謂「吊頸都要抖抖氣」，唔少手持現金的投資者都在考慮，短線有冇實力股極度超賣可以博反彈。今日就同大家睇睇幾隻藍籌股的表現。

筆者嘗試以三個準則揀選藍籌股，第一：往績息率要超過5厘；第二，現價與250日線距離在兩成以上；第三，14日RSI在20樓下，得出以下6隻目標藍籌(見附表)！

想留意機會博反彈的進取型股民，想小試牛刀的話，呢6隻藍籌股可以納入觀察名單。當然，投資者須留意，在經濟不景，企業盈利下滑之下，今年能否維持派息比率，將影響到往績股息率的參考作用。純短線技術性反彈，可以來也匆匆，去也匆匆，所以即使自問「身手敏捷」、「膽識過人」，都要嚴限注碼兼謹守止蝕紀律。

若有自知之明，都係選擇一動不如一靜，等指數跌定並橫行一段時間，明顯出咗個底，先至好諗去魚缸「濕平」(Shopping)還未遲，畢竟疫情變化難以預測，唔做唔錯係自保之道！

東網財經專欄作者 帥哥

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