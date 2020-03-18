【專家點評】陳錦興：中海外估值合理吼位買

中海外早前公布，2月份合約銷售金額為126.66億元人民幣，按年跌29%，合約銷售面積為70.66萬平方米，按年跌36.1%。累計今年首兩個月，合約銷售金額為329.42億元人民幣，按年跌23%，銷售表現屬預期之內。隨着內地疫情受控，除武漢以外的各大省市正有序恢復運作，預期3月份的合約銷售將有較佳表現。

此外，人行近期加大政策力度，如定向降準及有序下調借貸利率等，令整體貨幣環境變得相對寬鬆，內房資金鏈得以維持。中海外負債比率約為40%，資產負債表是大型內房商中最為穩健的，具財務彈性，有低吸優質土儲及應對不明朗經營環境的空間。現價計，中海外市盈率6倍，而市帳率不足1倍，估值合理且具防守性。

過去八個月，中海外股價處於大型上落區間，介乎23.5至31元之間。目前隨大市調整，已回落至區間的底部，值博率正在提升。建議23.8元吸納，目標價26.5元，止蝕位可定於22.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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