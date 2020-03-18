【專家點評】陳樂怡：優質股不妨分注收集

展望後市，港股短線繼續受到海外疫情發展所拖累，大市仍然偏向波動。但各國正聯手抗疫，表明將用盡政策工具對抗經濟下行風險，預期有助穩定市場。估值上，恒指未來12個月預測市盈率只是約9倍，估值吸引，宜分注吸納優質股份，如龍頭科技、高息股。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 （筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）

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