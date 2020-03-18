【專家點評】陳樂怡：優質股不妨分注收集
2020年03月18日 08:30
東網電視更多新聞短片
雖然美股周一道指大跌近三千點，但G7成員國領導人緊急會議後表示會採取一切必要的措施抗疫，道指期貨於亞洲時段回升。港股周二反覆升200點至23,263點。國指跌11點至9,216點。大市成交額1,510億元。重磅藍籌做好，騰訊(00700)、滙豐控股(00005)及友邦(01299)走高2.3至2.7%。
有傳東京奧運將會延遲至2022年，體育用品股受壓，安踏(02020)挫2.99%，特步(01368)瀉6.9%。事實上，新冠肺炎疫情全球擴散，東京奧運需要延期或取消的機會甚高，體壇盛事所帶動的銷售增長或未能實現。此外，行業面對着高庫存及現金流緊張的問題，短期料會加大折扣促銷，上半年業績將會受到影響。雖然預期隨着內地復工復產，第3季度銷情有望好轉，但現階段疫情持續，暫建議投資者先行觀望，尤其需要留意相關企業業績展望。
展望後市，港股短線繼續受到海外疫情發展所拖累，大市仍然偏向波動。但各國正聯手抗疫，表明將用盡政策工具對抗經濟下行風險，預期有助穩定市場。估值上，恒指未來12個月預測市盈率只是約9倍，估值吸引，宜分注吸納優質股份，如龍頭科技、高息股。
個股方面，香港電訊(06823)2019年盈利按年上升8%。其中，由於企業對數碼轉型項目的需求增長，本地數據服務收益按年上升6%至77.9億元。預期企業數碼化轉型以及網絡銀行的發展，將繼續為香港電訊帶來新的收入動力。雖然預計新型冠狀病毒將大大減緩香港的經濟活動，使香港電訊的利潤和股息將在2020年持平。但是，在未來的低利率環境下，香港電訊派息穩定，股息率達6.2%，有一定的吸引力。目標價可睇12元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 （筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！