【專家點評】鄭勤龍：唔好心急博反彈

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天雷无妄》變《天澤履》之中。在易經中，「天」代表遙不可及的天際，今「无妄」和「履」卦皆帶有「天」的元素，預示恒指或在短期內仍然會反覆尋底。

《雜卦》曰：「无妄，災也。」大意是指不在預期內突發的事情，美國總統特朗普表示，美國經濟有可能因為新型冠狀病毒疫情走向衰退，雖然七國集團領導人包括美國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和英國舉行了緊急視像會議，討論如何應對疫情。

然而因「无妄。六二」爻辭曰：「不耕穫，不菑畬，則利有攸往。」大意是指不開墾荒地，不耕種便是有利的，因此若將爻象化為投資策略，便可理解成，即使預期大市或會反彈，在目前亦未必是入市的良機。

無獨有偶，「履」卦的卦辭曰：「履虎尾，不咥人，亨。 」意思是指逃避風險的最佳做法就是保留實力，躲在猛虎後面，這樣才可以不被猛虎所傷。

玄學金融家 鄭勤龍

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626