【專家點評】鄭勤龍：唔好心急博反彈
2020年03月18日 08:30
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從卦象顯示，恒指走勢正處於《天雷无妄》變《天澤履》之中。在易經中，「天」代表遙不可及的天際，今「无妄」和「履」卦皆帶有「天」的元素，預示恒指或在短期內仍然會反覆尋底。
承接上篇(3月4日)預示大市反彈或將可延續的「大有」卦和「解」卦，恒指翌日最終在反彈約600點後便告吹，還幸筆者早前在本欄明言，滙豐控股(00005)將破52周新低和阿里巴巴(09988)的跌勢仍未止的提示，有望予讀者一些指引。
《雜卦》曰：「无妄，災也。」大意是指不在預期內突發的事情，美國總統特朗普表示，美國經濟有可能因為新型冠狀病毒疫情走向衰退，雖然七國集團領導人包括美國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和英國舉行了緊急視像會議，討論如何應對疫情。
然而因「无妄。六二」爻辭曰：「不耕穫，不菑畬，則利有攸往。」大意是指不開墾荒地，不耕種便是有利的，因此若將爻象化為投資策略，便可理解成，即使預期大市或會反彈，在目前亦未必是入市的良機。
無獨有偶，「履」卦的卦辭曰：「履虎尾，不咥人，亨。 」意思是指逃避風險的最佳做法就是保留實力，躲在猛虎後面，這樣才可以不被猛虎所傷。
玄學金融家 鄭勤龍
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