亞洲股市：日股飆逾380點　澳股曾挫4%

美國特朗普政府擬實施超過1萬億美元的財政刺激計劃，美股三大指數反彈5%至6%；亞洲主要股市普遍上升。

日本日經225指數高開0.8%至17,154點，其後升幅擴大至逾380點或2.2%，暫高見17,396點。板塊方面，公用事業股飆逾6%，金融股漲逾3%。個股中，豐田汽車及東京電力均揚升逾5%。軟銀遭標普下調展望，股價曾挫逾8%，跌幅創2012年10月以來的最大跌幅。

南韓擬採取使用外匯儲備提供流動性的措施；南韓首爾綜合指數輕微高開後保持升勢，最新升12點或0.7%，報1,685點。個股中，三星電子升1.6%，公司預期今年的5G和數據中心的儲存晶片需求將增加。

澳股向下走，最多跌過222點或4%，報5,156點。金融及資訊技術股跌逾4%至5%。澳洲航空挫12%。

澳元兌美元亦挫至17年新低，跌穿60美仙關，隔夜一度低見59.59美仙；亞洲市交易時段澳元一度重上60美仙關。

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